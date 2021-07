Oddo: “Il Belgio non è così superiore all’Italia. Di Lorenzo mi piace”

Massimo Oddo, ex calciatore, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della sfida Belgio-Italia.

“Stadio bellissimo quello di Monaco, la cornice giusta per Belgio-Italia. Vincere aiuta a vincere, la testa è tutto nel calcio, se stai in uno stato mentale giusto si possono superare tutte le difficoltà. Arrivare con 4 vittorie ed un solo gol subito può aiutare. L’Italia può giocarsi le sue possibilità, non credo che il Belgio sia così più forte di noi, però noi ci arriviamo nel momento giusto. Di Lorenzo? Mi è sempre piaciuto, in Nazionale ancora deve far vedere tutte le sue potenzialità. Mancini lo tiene basso per compensare Spinazzola“.