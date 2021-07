Napoli, i punti di partenza dell’era Spalletti

È cominciata ufficialmente l’era Spalletti. Il tecnico toscano è arrivato a Napoli e ha già manifestato la sua voglia di cominciare al meglio un’avventura magica, dopo lo stop post avventura all’Inter.

“Ai tifosi diciamo forza Napoli, come dicono loro “Sarò con te” – ha dichiarato appena sbarcato nel capoluogo campano – Sono felicissimo e onoratissimo di essere l’allenatore del Napoli, metterò me stesso a disposizione per il bene della squadra. Amo questa professione e amo le città dove ho lavorato. Penso che la felicità dipenda dal contesto e Napoli è un contesto unico”.

Ma effettivamente, quali saranno i punti di partenza del Napoli di Luciano Spalletti? Quali i giocatori che possono partire e quali quelli su cui l’allenatore farà affidamento? Proviamo a chiarire al meglio la situazione.

Situazione Insigne

Il primo nodo da sciogliere è sicuramente la situazione che riguarda Lorenzo Insigne. Va detto che, almeno stando alle parole del presidente De Laurentiis, ci sono ancora margini di trattativa.

L’esterno di Frattamaggiore ha manifestato la volontà di restare a Napoli, ma è anche conscio del fatto che si tratti forse dell’ultimo contratto importante della sua carriera e quindi deve gestire al meglio il tutto. L’accordo col club scadrà il prossimo anno, mentre il patron azzurro gli ha proposto un quinquennale da un milione in meno rispetto ai soldi che percepisce ora: cosa che non va giù ad Insigne. Quasi certamente al termine dell’Europeo si saprà di più.

Pilastri di Spalletti

Almeno dalle informazioni che circolano e dalle sensazioni, ci sono dei giocatori di cui difficilmente Spalletti si priverà. Il tecnico di Certaldo ha voglia di ripartire da nomi come Meret, Di Lorenzo, Osimhen, Lozano, Mertens e probabilmente il suo ex pupillo Manolas. Molti di questi nomi erano fino a poco tempo fa sotto i riflettori del calciomercato, ma dovrebbero essere ora dei punti fermi del Napoli di Spalletti. Ovviamente, salvo imprevisti e novità dell’ultima ora. Qualche cessione dovrebbe essere fatta per far cassa: probabilmente il difensore Koulibaly lascerà la Campania con la giusta offerta.

Intanto, tra le cessioni quasi concluse c’è quella di Mario Rui. Dopo Hysaj, che non ha rinnovato il contratto ed ha raggiunto Sarri alla Lazio, anche l’esterno portoghese potrebbe lasciare Napoli. C’è un fortissimo interesse del club turco Galatasaray e l’accordo potrebbe presto trovarsi. A quel punto la società potrebbe orientare tutti i propri interessi su un altro esterno difensivo, Emerson Palmieri del Chelsea, per esempio.

Amichevole con il Bayern Monaco Intanto, la società ha anche ufficializzato l’amichevole contro il Bayern Monaco la quale si terrà all’Allianz Arena alle ore 16,30 di sabato 31 luglio. Si tratta dell’”Audi Football Summit”, evento organizzato da MatchIQ. Sarà consentito l’ingresso ad un massimo di 1500 spettatori, per rispettare le norme anti Covid. In realtà, non si è a conoscenza ancora di tutti i dettagli circa la possibilità di acquisto dei biglietti, probabilmente nei prossimi giorni ne sapremo di più.