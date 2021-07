Uno dei primi rinforzi che ha chiesto e che ribadirà oggi all’incontro con De Laurentiis è l’importanza di avere un nuovo terzino sinistro in rosa.

Il preferito di masto Luciano è un giocatore che egli stesso ha lanciato quando era alla Roma, come Emerson Palmieri: il tecnico vorrebbe tornare a lavorare con il suo pupillo e viceversa.

A testimonianza di ciò, Emerson Palmieri ha scelto di farsi rappresentare da Pino Zahavi, agente che ha ottimi rapporti con ADL e che potrebbe spingere il suo assistito a Napoli per giocare.

Ma ci vuole sempre un’apertura da parte del Chelsea al prestito con diritto di riscatto, come fu per Bakayoko: altrimenti, per soddisfare la richiesta di 15-20 milioni che chiede il Chelsea, occorrerà cedere un pezzo da 90.