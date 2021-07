Il Napoli ha pubblicato un post dal profilo ufficiale dell’app Instagram in cui ha augurato il benvenuto a mister Spalletti.

In basso potrete vedere il contenuto del post diffuso dal Napoli pochi minuti fa. L’allenatore ha visitato il centro di Castel Volturno per conoscere le strutture di allenamento azzurro e per stringere la mano alla dirigenza azzurra, rappresentata da ADL e dal figlio Edoardo quest’oggi.

Ecco in basso il link dell’immagine divulgata:

Benvenuto mister Spalletti.