Euro 2020, le formazioni ufficiali di Svizzera-Spagna: Ruiz in tribuna

Alle 18:00 ci sarà Svizzera-Spagna, partita valida per i quarti di finale di Euro 2020. Gli svizzeri sognano un’altra impresa dopo aver eliminato la Francia ai calci di rigore, mentre gli spagnoli tentano l’approdo in semifinale dopo aver battuto ai tempi supplementari la Croazia. Queste le formazioni ufficiali decise da Petkovic e Luis Enrique, con quest’ultimo che ha lasciato in tribuna il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz:

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia.