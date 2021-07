Sconcerti: “Il Napoli ha una buona cassa: può muoversi sul mercato”

Il noto giornalista Mario Sconcerti, è intervenuto ai microfoni di TMW radio, commentando le parole di De Laurentiis e delineando le strategie di mercato del Napoli.

Le sue parole:

“Il Napoli ha una buona cassa, forse sta cercando di far vedere più nero di quanto sia. E’ vero che lo scorso anno doveva vendere Koulibaly e non lo ha fatto, costruendo una gran bella squadra. Quest’anno non andando in Champions più la pandemia ci sono problemi. Credo che siamo in un momento di difficoltà gestibile, magari con qualche cessione. Il problema è che manca chi compra. Superlega? Non ho mai pensato che facessero la Superlega”.