KKN – Da domani inizia l’era Spalletti: il tecnico toscano sarà per la prima volta a Castel Volturno

Oggi è il primo giorno in cui entra in vigore il contratto che lega Luciano Spalletti al Napoli per i prossimi tre anni. Il 30 giugno è scaduto il contratto che legava il tecnico all’Inter che da oggi è sotto contratto con il Napoli.

Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, Spalletti domani varcherà per la prima volta le porte di Castel Volturno, per un primo sopralluogo della struttura. Il raduno con la squadra (esclusi i nazionali impegnati in Europeo e Copa America) ci sarà la settimana prossima.