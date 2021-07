Gaudino: “E’ stato un onore scambiare la maglia con Maradona”

Maurizio Gaudino, ex calciatore dello Stoccarda, è stato ospite durante la trasmissione di SkySport “Calciomercato -L’originale”.

L’ex giocatore è nato in Germania, ma la sua cadenza dice tutt’altro. Figlio di immigrati italiani in Germania è stato uno dei protagonisti della finale di Coppa UEFA 1988 – 1989.

“Cosa ricordo di quella sera? Il riscaldamento di Maradona. Il modo in cui giocava con la palla. Avrei dovuto fare riscaldamento, ma non riuscivo a smettere di guardarlo. Che spettacolo. Alla fine della partita mi chiese la maglia, non ci potevo credere“.