A poco più di 24 ore dalla sfida che vedrà l’Italia sfidare il Belgio, match valido per i quarti di finale di Euro2020, gli azzurri sono atterrati a Monaco di Baviera. La città tedesca ospiterà la partita di domani, gli uomini di Mancini hanno raggiunto la Germania dopo l’allenamento mattutino a Coverciano. E’ arrivato dunque anche Lorenzo Insigne che ha subito postato due foto in compagnia di Marco Verratti, suo ex compagno al Pescara. Di seguito gli scatti in questione: