Oscar Damiani, ex calciatore ed ora procuratore, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nella trasmissione Radio Goal, dando la sua opinione sull’approdo di Spalletti in azzurro.

Le sue parole:

Sarà un mercato difficile per tutti, ci sono pochi soldi e non ci saranno molti trasferimenti. Per il Napoli sarà lo stesso, De Laurentiis ieri l’ha fatto capire chiaramente. Spalletti? Sono felice del suo approdo a Napoli, ha tanta voglia di allenare e secondo me farà molto bene in azzurro.