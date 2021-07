Camicioli: “Di Lorenzo è una rivelazione di Euro2020. Mertens?”

Davide Camicioli, giornalista di Sky Sport, è stato ospite durante la trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calciatore del Napoli Giovanni Di Lorenzo:

“E’ correttodare i meriti a due giocatori come Locatelli e Spinazzola. Credo però che sia giusto parlare anche di Di Lorenzo. E’ stato ordinato, concentrato. E’ la sua prima competizione con la nazionale e sta facendo benissimo. E’ difficile mantenere la concentrazione in un contesto come gli Europei”.

Su Mertens: “Mertens? Ho ancora molte aspettative di lui. Ora però le cose sono cambiate, spero faccia il giusto“.