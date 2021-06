UFFICIALE – Everton, arriva la firma di Benitez: “Un privilegio per me essere qui”

Il nuovo allenatore dell’Everton è Rafa Benitez, il tecnico spagnolo sostituisce un altro ex allenatore del Napoli Carlo Ancelotti. Benitez ritorna quindi a Liverpool dopo gli anni magnifici sull’altra sponda dei Reds. Infatti non sono mancate discussioni sul suo passato sulla panchina del Liverpool, arrivando anche a minacce con uno striscione minatorio vicino la sua abitazione da parte dei tifosi dei Toffees. L’Everton ha ufficializzato Rafa Benitez come nuovo manager oggi pomeriggio: “E’ un privilegio per me” le prime parole del tecnico ex Napoli.