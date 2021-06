Mertens: “L’Italia gioca un grande calcio Insigne? Non l’ho sentito”

Dries Mertens, giocatore del Belgio, è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita di venerdì contro l’Italia: “Italia? Una partita speciale per me che ci vivo da anni. Hanno molta fiducia, ne hanno vinte tante e presi pochi gol. Inoltre, a disposizione di Mancini ci sono giocatori giovani e di esperienza. Non solo interpreti, ma giocano anche un grande calcio. Sono tutti impressionati dal gioco che hanno mostrato fino ad oggi in questo Europeo. Io sono un po’ italiano, per i gesti forse. Mi piace divertirmi e la città dove risiedo, Napoli, mi dà veramente tanta felicità. Insigne? Non l’ho sentito. Il mio Europeo? Potevo sicuramente fare meglio. Il calcio, però, è un gioco di squadra e quello che mi renderebbe felice è vincere l’Europeo”.