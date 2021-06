Marcolin: “Spalletti vuole una mentalità offensiva, ecco perchè vuole Emerson”

L’ex capitano del Napoli, Dario Marcolin, è intervenuto a Radio CRC ad Arena Maradona parlando del possibile nuovo terzino azzurro Emerson Palmieri:

“Napoli? Spalletti ha molta esperienza, sa come vincere i campionati e cosa vuol dire allenare una piazza importante come quella di Napoli. Emerson Palmieri è un terzino a quattro ma fondamentalmente è un ala molto forte in fase offensiva: è una richiesta di Spalletti e ti fa capire che tipo di squadra vuole il tecnico toscano, una squadra molto offensiva e su questo punto di vista potrà ripercorrere il lavoro già svolto in parte da Gattuso”.