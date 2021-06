Jorginho: “Pallone d’Oro? Non ci penso, mi concentro sul gruppo”

Jorginho, centrocampista della Nazionale, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida di venerdì contro il Belgio ai quarti. Di seguito le parole del giocatore: “L’allenatore ha fiducia in noi e lo sappiamo. Lui anche ci ispira fiducia e riesce a tirare fuori il meglio di noi, anche sul campo. Sta facendo un bellissimo percorso, sempre vicino a noi. Pallone d’Oro? Onestamente non ci penso, so che tutto quello che accade è una conseguenza del lavoro svolto. Ora non voglio pensare ai premi individuali, mi concentro sul gruppo. Preferisco gioire con i miei amici di squadra, piuttosto che da solo. Futuro da allenatore? Non escludo questa possibilità, ma bisogna tenere in considerazione che quando fai l’allenatore non hai più una vita privata. Cosa farei con il Belgio? Se fossi allenatore, darei informazioni sui loro punti deboli e cercherei di evitare i loro punti di forza”.