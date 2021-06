Giaccherini: “L’Italia sta facendo benissimo. Insigne? E’ un leader”

Emanuele Giaccherini, ex Napoli è stato ospite ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il calciatore del Chievo ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’avventura dell’Italia agli Europei e su Lorenzo Insigne:

“L’Italia? Sono fiducioso perché questa Nazionale ha dimostrato di avere carattere oltre al bellissimo gioco. La partita con l’Austria ha evidenziato che può soffrire, ma poi riesce a portare a casa la vittoria. Qui si vede il carattere di questi ragazzi. Questo fa ben sperare“.

Su Insigne: “Insigne? Ha fatto una straordinaria. Il suo contributo in Nazionale è importante. Si comporta da leader. Rinnovo? insigne ha sempre mostrato attaccamento alla maglia, è un giocatore importante per la squadra. Credo che tra le parti non ci saranno problemi per il rinnovo del contratto”.