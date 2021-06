Gazzetta – Mercato Napoli: Giuntoli pensa all’alternativa Emerson Palmieri

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, pare che il Napoli si stia muovendo per trovare un’eventuale soluzione nel caso in cui l’operazione Emerson Palmieri non dovesse andare in porto.

Come riportato dal quotidiano, il dirigente sportivo partenopeo, Cristiano Giuntoli, avrebbe già adocchiato un ipotetico profilo da prendere in considerazione. Si tratterebbe di Gabriel Gudmundsson (classe ’99) del Groningen.

Il terzino sinistro svedese, infatti, potrebbe rientrare nei piani futuri del club partenopeo.