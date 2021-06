Gazzetta – Cannavaro: “Per Insigne e Mertens partita difficile venerdì…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, riporta un’intervista rilasciata dall’ex difensore azzurro, Fabio Cannavaro.

L’attuale allenatore del Guangzhou Zuqiu Julebu, si sofferma sull’Italia di Roberto Mancini ed esprime la sua approvazione in merito al lavoro del ct azzurro. In vista della prossima partita contro il Belgio (venerdì sera, ore 21:00), Cannavaro parla di concentrazione e determinazione per ottenere risultato e arrivare al traguardo semifinale.

In seguito, una parentesi su Lorenzo Insigne e Dries Mertens. L’ex difensore di Juventus e Napoli, dichiara che non sarà semplice per i due attaccanti giocare contro, visto il loro rapporto d’amicizia. In campo saranno avversari e a fine partita ci sarà uno che consolerà l’altro per la sconfitta subita. Sperando che quest’ultimo non sia il giocatore azzurro.