Diritti tv, domani la decisione della Lega Serie A su Coppa Italia e Supercoppa italiana

Domani ci sarà la decisione della Lega Serie A per assegnare i diritti tv della Coppa Italia e della Supercoppa italiana. Secondo quanto riportato da Calcioefinanza in testa ci sono Mediaset e Rai. Non è da escludere un interesse anche da parte di Sky.

Alle 11 di domani 1° luglio scade il termine ultimo per presentare le offerte. Alle ore 12 le buste contenenti le offerte saranno aperte. Dopo le 16 è attesa l’assemblea e la successiva decisione su chi per i prossimi tre anni trasmettere le due competizioni italiane.