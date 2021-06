Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, DAZN, dopo essersi aggiudicata i diritti della Serie A ( 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva), trasmetterà anche tutta l’Europa League e il meglio della Conference League per i prossimi 3 anni. Le partite saranno trasmesse in co-esclusiva con Sky.