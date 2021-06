CdS: “Non solo Napoli, un’altra big italiana segue Sepe”

Non solo il Napoli su Sepe. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Marotta e Ausilio hanno puntato il mirino sul reparto portieri per rinforzare l’Inter. Con Handanovic punto fermo, si è già aggiunto Cordaz, che però sarà solo il terzo. Per il vice, infatti, piazzato Radu – c’ è la Real Sociedad -, verrà affondato il colpo con Sepe.

I contatti con il Parma ci sono già stati. La formula dell’ operazione sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Soddisfatto, evidentemente, il portiere di Torre del Greco, che in Emilia sarebbe chiuso da Buffon.