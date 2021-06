Ricardo Alemao è ufficialmente guarito dal Covid. L’ex calciatore del Napoli ha scritto il seguente messaggio sui social dopo la fine del calvario: “Grazie a Dio ho superato questo momento di difficoltà per il Covid-19. Sono già a casa e mi sto riprendendo. Ringrazio tutti coloro che hanno pregato per la mia vita e per la mia famiglia. Un abbraccio a tutti!”