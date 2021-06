Albarella: “Belgio? Segnerà una svolta storica. Noi dobbiamo colmare questo”

Eugenio Albarella, preparatore atletico, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione ‘Punto Nuovo Sport Show”, per parlare dei quarti dell’Italia contro il Belgio: “Belgio? Questa partita segnerà una svolta storica al gruppo in prospettiva della storia stessa della Nazionale. Un ostacolo difficile ma che potrà darà alla squadra consapevolezza e crescita a un gruppo che in questo momento ha bisogno di colmare la poca esperienza con le partite a eliminazione diretta. Invece, a differenza nostra, il Belgio ha giocatori preparati a tali pressioni”.