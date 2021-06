Trabzonspor, Hamsik: “Qui come a Napoli, il calore della gente mi fa felice”

“Sono molto felice di essere qui, non ci sono stati problemi nel trasferimento, è stato tutto chiaro e preciso ed è il posto giusto e migliore per me”. Lo ha dichiarato Marek Hamsik nel corso della propria conferenza stampa di presentazione al Trabzonspor:

“Quando sono arrivato a Euro 2020 con la nazionale, dovevo concentrarmi solo sul campo e pensare solo in seguito a a cosa avrei potuto fare per il Trabzonspor nella prossima stagione. Il trasferimento è stato rapido e chiaro, come ho sempre voluto. Spero che faremo una grande stagione insieme. Fin dal primo giorno che sono venuto qui, ho avuto l’opportunità di vedere la passione delle persone per le loro squadre e per il calcio, proprio come a Napoli. Il calcio è questo. Sentire gli applausi dei tifosi nel calcio è la passione più grande. Sono sicuro che qui li sentirò, dal primo momento in cui sono arrivato ho sentito questa passione e non vedo l’ora di sentire gli applausi dei nostri tifosi allo stadio”.