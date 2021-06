Di Napoli: “La situazione della Salernitana è una follia, i tifosi meritano chiarimenti”

L’ex calciatore, tra le altre, del Napoli, Arturo di Napoli, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della situazione vendita della Salernitana, altro club in cui ha militato.

“Salernitana? Con tutto il rispetto per gli investimenti di Lotito, è una situazione al limite della follia. I tifosi meritano serenità e rispetto, oltre che chiarezza. Ha vinto un campionato in maniera meritata e i tifosi meritano di più. Se la Figc ha rifiutato il trust è perché qualcosa non quadra. Oggi c’è paura, Lotito quando pensa di essere nel giusto in realtà va contro tutti. Arrivare all’ultimo per risolvere questa situazione è controproducente per tutti. Le regole ci sono e vanno rispettate”.