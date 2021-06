Conte: “Belgio? Sono forti, dobbiamo puntare sugli esterni per metterli in difficoltà”

Antonio Conte, allenatore di calcio, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare dell’Italia e della sua avversaria ai quarti, il Belgio. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore: “Belgio? Sono forti nell’individualità e nel collettivo. In attacco c’è un giocatore fortissimo, Lukaku, che fa il reparto da solo. Scontato è che la presenza di Hazard e De Bruyne possa fare la differenza. La loro partita contro il Portogallo agli ottavi non mi ha convinto: hanno deluso le mie aspettative sia in difesa sia in attacco. Dobbiamo puntare sugli esterni e sui tempi di gioco di Jorginho per metterli sotto pressione. Ma sono sicuro che Mancini sa cosa fare e non ha bisogno di consigli. La squadra di Roberto sarà pronta a reagire a ogni situazione, ne sono convinto”.