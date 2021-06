Colomba: “Sono fiducioso per il Belgio. L’identità dell’Italia è una garanzia”

Franco Colomba, ex calciatore e allenatore di grande esperienza, intervistato da Tuttomercatoweb.com, parla della Nazionale di Mancini.

“Ha fatto il selezionatore, dopo che avevamo vissuto momenti in cui forse chi guidava la Nazionale voleva fare l’allenatore. Roberto ha fatto il selezionatore scegliendo piccoli blocchi di giocatori di varie squadre che hanno la stessa filosofia di gioco, vedi Sassuolo e Napoli. Senza dimenticare le affinità di Verratti, Immobile e Insigne che hanno giocato insieme nel Pescara. Il gruppo è affiatato e parla la stessa lingua. Con l’Austria siamo andati in difficoltà sotto il profilo fisico, c’è stato un momento di sofferenza superato bene. Sono fiducioso anche per il match col Belgio, l’identità di squadra dell’Italia è una garanzia. Un conto ovviamente è se riparte un attaccante turco, altro discorso se riparte Lukaku. Se De Bruyne e Hazard saranno out sarà una buona cosa perché fanno la differenza”.