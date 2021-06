Chiariello: “Agli Europei stanno risultando determinanti alcuni giocatori in particolare”

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la situazione circa gli Europei dal suo profilo Twitter: “Hanno apparecchiato la tavola per l’Inghilterra che ospita a Wembley la Final Four.

Battuta la Germania, ora Svezia e Danimarca (o similari) fino alla finale: un’autostrada praticamente, può solo andare fuori strada se sbanda da sola.

Hanno messo tutte le forti dall’altro lato. Speravo nello scherzetto tedesco alla perfida Albione.

Ma scarta fruscia e prendi primera.

In quanto a simpatia una vale l’altra.

Tutta la differenza del mondo? L’ha fatta Thomas Muller, incredibile per uno esperto come lui. Gol sbagliato gol pigliato. Elementare, Watson. Certo che il calcio è strano: agli Europei stanno risultando determinanti giocatori che in Premier vengono da una brutta o opaca stagione. Vedi Sterling e Xhaka. O i 2 centrali titolari della Spagna e riserve al City, Garcia e Laporte. Solo Jorginho perno nel club e in nazionale”.

Hanno apparecchiato la tavola per l’Inghilterra che ospita a Wembley la Final Four.

Battuta la Germania, ora Svezia e Danimarca (o similari) fino alla finale: un’autostrada praticamente, può solo andare fuori strada se sbanda da sola.

Hanno messo tutte le forti dall’altro lato. — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) June 29, 2021

https://twitter.com/chiariello_cs/status/1409934507600498697?s=21