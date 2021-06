ANSA – Salernitana: la Federcalcio boccia la proposta di trust di Lotito

Secondo quanto riportato dall’ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata), pare che la Federcalcio abbia bocciato la proposta di trust presentata venerdì sera dalle società proprietarie della Salernitana.

I motivi. La FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) ha evidenziato come le persone scelte per comporre il trust e le regole previste per gestirlo, non rispecchino quello dovrebbe essere un vero e proprio “blind trust” (affidamento del proprio patrimonio ad altri soggetti).

I vertici a comando del club avranno tempo fino a sabato (ore 20:00) per risolvere i problemi riscontrati.