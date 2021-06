Spettacolo a Bucarest: 3-3 tra Francia e Svizzera. Si va ai supplementari

L’ottavo di finale di Bucarest si è rivelato meno scontato del previsto e ricco di sorprese. Durante il secondo tempo, la Svizzera ha cercato di riprendere sulla traccia del primo, fino all’episodio chiave: il calcio di rigore per gli elvetici parato da Lloris. Da lì la Francia inizia a macinare gioco, soprattutto grazie ai suoi uomini di maggior qualità. Nel giro di una manciata di minuti, arriva la doppietta di Karim Benzema. È allora che gli uomini di Deschamps prendono il controllo del gioco, e trovano il gol del 3-1 con una perla di Paul Pogba. Tuttavia, la Svizzera non si arrende, e si riversa nell’area avversaria, trovando prima il 3-2 con Seferovic, poi il 3-3 con Gavranovic, al quale era stato annullato un gol in precedenza. Sullo scadere, traversa di Coman. La partita proseguirà ai tempi supplementari