Junior Firpo, terzino del Barcellona, ormai da tempo fuori dal progetto Blaugrana era stato accostato anche dal Napoli, con cui c’era stato anche un contatto con gli agenti.

Nelle ultime ore però, secondo Sky Sport, il Leeds ha stretto per il terzino e chiuderà l’affare con il Barcellona per una cifra pari ai 15 milioni di Euro. Obiettivo sfumato dunque, per gli azzurri.