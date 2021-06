Matteo Pessina, autore di due gol pesanti con l’Italia contro Galles e Austria, svela un simpatico siparietto ai microfoni di Sky Sport:

“Siamo un gruppo di fratelli qui in Nazionale, veniamo tutti da ogni parte d’Italia. Dovreste sentirmi quando io e Locatelli proviamo a cantare le canzoni napoletane che Lore (Insigne) mette in pullman. Ormai lui è diventato il nostro dj. Abbiamo tutti caratteri differenti, è vero, ma abbiamo l’obiettivo di portare la nostra Italia in alto in questi Europei”.