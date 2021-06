Napoli Basket, il presidente Grassi: “Sarebbe fantastico collaborare con il Napoli calcio”

Il Napoli Basket ieri ha raggiunto un traguardo storico, dopo 13 anni tornerà in Serie A1, massima serie del Basket in Italia.



Il presidente, Federico Grassi è intervenuto a Si gonfia la rete a Radio Marte, ipotizzando anche un’eventuale collaborazione con il Napoli Calcio.

Le sue parole.

“Serie A? Una grossa soddisfazione, quando ho iniziato 3 anni fa il mio unico scopo era questo. Qualcosa insieme a De Laurentiis? La farei volentieri, le grandi società nelle grandi città sono associazioni tra calcio e basket. Questo porterebbe ancora maggiore rilevanza a tutti ma non so se si può fare. Siamo certamente contenti del tweet ricevuti dal Napoli calcio. Se ci si può sedere a tavolino sarei pronto a farlo, sarebbe un miglioramento per la nostra città”.