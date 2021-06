Marrucco: “Napoli, ci sono tante cose da chiarire. Belgio? Ho una sensazione…”

Fulvio Marrucco, avvocato, ha parlato a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte.

“Italia-Austria? La partita è stata molto complessa e forse gli azzurri non si aspettavano queste difficoltà. L’Austria era in una condizione fisica incredibile e ci ha messo in difficoltà. La fortuna ci ha risolto qualche problema, quando vai in vantaggio in queste competizioni difficilmente poi le partite si ribaltano. L’Italia ha giocato un buon primo tempo andando invece sotto nel secondo. I cambi hanno cambiato la partita. Belgio? Non è come incontrare l’Austria ma l’Italia si troverà su un terreno più consono, meno fisico e più tecnico. Se la può giocare, bisogna vedere un attimo anche il discorso degli infortuni del Belgio: potrebbero essere una manna dal cielo per gli azzurri. Io ho la sensazione che in alcune partite si faccia fatica a giocare con Verratti e Jorginho insieme. Spalletti-Napoli? Mi aspetto una conferenza stampa particolare, ci sono parecchie cose da chiarire a partire da Napoli-Verona, io non so cosa sia successo. Va fatto anche un discorso di programmazione per capire cosa fare e dove andare. Inoltre finalmente Napoli ha di nuovo una squadra di basket in A1”.