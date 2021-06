Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, a radio ufficiale della società partenopea, Nikola Maksimovic non rinnoverà con il Napoli e andrà via a zero. Nelle ultime settimane erano apparse delle notizie che vedevano il difensore più vicino al rinnovo, ma in realtà la radio ufficiale smentisce tutto e afferma che non c’è alcun ripensamento da parte della società: Maksimovic andrà via.