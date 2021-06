La Spagna batte la Croazia, ma quanti rischi! Fabian entra a gara in corso

La Spagna batte la Croazia alla fine di un match folle. Le Furie Rosse si complicano la vita in più di un’occasione, però alla fine riescono a rimediare andando al quarto di finale, dove sfideranno la vincente del match tra Francia e Svizzera. A passare in vantaggio sono i croati con un clamoroso autogol di Pedri su pasticcio del portiere Unai Simon. Gli uomini di Luis Enrique reagiscono prima pareggiando i conti con un gol di Sarabia, poi andando avanti con Azpilicueta e Ferran Torres. Quando sembrava tutto finito, ecco che la Croazia compie una rimonta clamorosa, prima accorciando con Orsic, per poi pareggiare nel recupero con Pasalic, portando la sfida ai tempi supplementari.

Nell’extra-time gli spagnoli rischiano di andare sotto, ma rimediano ai loro errori andando in gol prima con Alvaro Morata, successivamente con Mikel Oyarzabal. Il risultato finale è di 3-5. Ci sono dei minuti anche per Fabian Ruiz, entrato al minuto 77.