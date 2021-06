Da oggi in poi in tutta Italia è possibile camminare senza mascherina, infatti l’obbligo è stato tolto. Tutto ciò solamente non è stato preso in considerazione solamente da Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, che ha firmato l’ordinanza per far sì che tutti i residenti in Campania debbano utilizzare la mascherina anche all’aperto. A preoccupare De Luca, sono le varianti.