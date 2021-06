GdS – Napoli-Kaio Jorge: gli azzurri sono in pole per il brasiliano! Altri tre club in corsa

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al calciomercato del Napoli e in particolare a Kaio Jorge. Infatti, come riportato dal quotidiano, gli azzurri stanno provando ad accelerare per il brasiliano. Il Milan, nelle ultime settimane, ha dimostrato interesse per il brasiliano mentre in Europa sul giocatore del Santos ci sono Benfica e Bayern Leverkusen. Il Napoli, però, è in pole per l’acquisizione del ragazzo. Infatti gli azzurri hanno trovato già un accordo con il Santos e la destinazione è gradita a Kaio Jorge.