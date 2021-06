GdS – Koulibaly-Napoli: il senegalese vuole rimanere a Napoli! Gli azzurri vogliono spalmare l’ingaggio

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al calciomercato del Napoli e al difensore senegalese Kalidou Koulibaly. Infatti, come riportato dal quotidiano, Koulibaly vorrebbe rimanere a Napoli anche spalmando l’ingaggio con un contratto più lungo. Il contratto attuale sarebbe insostenibile per gli azzurri, 11 milioni all’anno, e questo scadrà nel 2023. Secondo il quotidiano, se non arriverà un’offerta importante al Napoli il senegalese medierà con la società per rimanere con la maglia azzurra.