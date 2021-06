Come si può leggere dal sito ufficiale della UEFA, sono state scelte le maglie con le quali Belgio e Italia andranno in campo per il quarto di finale di Euro 2020.

La squadra di Lukaku vestirà la prima maglia, la rossa. Gli uomini di Mancini, invece, scenderanno in campo con la seconda maglia, la bianca, vista all’opera anche nel 3-0 contro la Turchia. La gara si svolgerà venerdì 2 luglio alle ore 21 all’Allianz Arena di Monaco.