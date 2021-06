De Paola: “Le maglie autoprodotte potranno essere l’ennesima trovata visionaria di ADL”

Paolo De Paola giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo sulla nuova modalità di autoproduzione delle maglie per la prossima stagione del Napoli.

Le sue parole:

“Le maglie autoprodotte? L’idea è anomala, ma nel campo tessile Napoli è all’avanguardia e potrebbe essere una trovata molto intelligente. Leggere ‘Napoli by Armani’ farà sicuramente il suo effetto. Sul mercato, mi aspetto delle cessioni, anche importanti. La mancata qualificazione in Champions League è stata figlia pure di una cattiva gestione societaria, come ad esempio gli eccessivi ritardi nel rinnovo di alcuni contratti. Contro il Verona è mancato il furore agonistico necessario per una partita così importante