Come riportato dal Corriere di Verona, per il trequartista dell’Hellas Mattia Zaccagni ci sono ancora Milan e Napoli in corsa.

Soprattutto i rossoneri in questo momento sembrerebbero intenzionati a puntare sull’italiano: nei giorni scorsi si è parlato di un possibile inserimento nella trattativa di Andrea Conti e Mattia Caldara, ma il club veneto non è interessato a contropartite.