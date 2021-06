Bertrand Crasson, ex difensore del Napoli, è intervenuto a Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Mertens è stato criticato dalla stampa belga, si è parlato di lui come un calciatore finito o in avvio alla fase conclusiva della sua carriera: in realtà è reduce una stagione difficile, e nel suo ruolo c’è una grande concorrenza. De Ketelaere è pronto per il Napoli: ambidestro, può fare al caso del centrocampo napoletano. Però è ancora giovane e la piazza di Napoli non è semplice”.