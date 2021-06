Courtois: “Italia? Dobbiamo giocare con la mentalità di questa sera”

Thibaut Courtois, portiere del Belgio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sfida contro l’Italia: “Cosa mi è piaciuto stasera? Penso lo sforzo collettivo. aver giocato e lottato da squadra fino alla fine. Siamo stati davvero bravi nel difenderci e respingere gli attacchi del Portogallo tutti insieme. Italia? Dobbiamo combattere con la stessa mentalità di questa sera. Vinceremo? Questo poi si vedrà, non lo so. L’unica speranza, in questo momento, è che De Bruyne e Hazard si rimettano e siano disponibili”.