Il presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla “Gazzetta dello Sport”. Ecco quanto estrapolato:

“Zaccagni sta bene con noi, non abbiamo il bisogno di venderlo per forza. Nel caso in cui arrivasse una richiesta giusta noi la valuteremo, vale una squadra di Champions. Inoltre, vi svelo un nome che potrà esplodere l’anno prossimo: è Bruno Amione, classe 2003″.