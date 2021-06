Dopo l’addio di Gattuso alla Fiorentina , il nuovo coach è Italiano, ormai Ex Spezia. Arriva la conferma da Sky Sport . Vengono riportati i dettagli dell’accordo. Italiano pagherà la clausola per liberarsi, mentre la Fiorentina si è accordata per un giocatore da dare allo Spezia per disporre del suo staff, che non aveva la clausola.