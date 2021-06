Timouè Bakayoko, dopo la sua deludente stagione al Napoli è pronto per tornare al Chelsea anche se non rientra nei piani di Thomas Tuchel che intimerà alla società di girarlo di nuovo in prestito.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista francese è pronto per tornare al Milan, dopo la stagione 2017/2018 che lo ha visto protagonista con Gennaro Gattuso.

Pronto per il ritorno per dare una mano.