Il Napoli Basket raggiunge la serie A1, dopo 13 anni, grazie alla vittoria contro l’Udine per 77 a 67. La SSC Napoli non tarda ad avanzare i complimenti alla società di basket. Infatti, la società azzurra si è congratulata attraverso twitter: “Complimenti al Napoli Basket per la promozione in Serie A1”. Di seguito il tweet della società azzurra dal loro profilo ufficiale:

👏 | Complimenti al Napoli Basket per la promozione in Serie A1 🏀 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 27, 2021