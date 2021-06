Kevin Malcuit ha concluso il proprio prestito con la Fiorentina e tornerà a Napoli. Con la Viola, nell’ultima stagione ha giocato 7 presenze con 280 minuti in campo ma non sarà riscattato.

Il terzino francese ha postato sul suo profilo Instagram, una stories con la maglia del Napoli. E’ pronto per tornare casa base e raggiungerà il ritiro di Dimaro per essere valutato da Luciano Spalletti che ha già espresso il suo gradimento per il francese.

Di seguito la Stories: