Il Napoli ha sondato Basic , attualmente in forza al Bordeaux ed Emerson . Molto dipenderà da quelli che partiranno in difesa , Maksimovic dovrebbe diventare uno svincolato dalla prossima settimana, anche se attende conferme per un breve rinnovo. In dubbio anche la possibile partenza di Hysaj. Si attende la decisione sul futuro di Ospina e Ounas.